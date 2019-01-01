Космонавт Рязанский: Коллектив важен не только в космических полётах

Участники «Территории смыслов» встретились с Героем РФ, летчиком-космонавтом, председателем Российского движения школьников Сергеем Рязанским. Во время выступления он рассказал участникам молодежного форума, что космические навыки полезны не только на орбите, но и в повседневной жизни.

Также лётчик-космонавт отметил, что одним из важнейших принципов работы является способность создавать и сохранять позитивный настрой, всегда важно находить повод для улыбок. Помимо этого, по словам Рязанского, для успешной командной работы важно использовать мозговой штурм. А если в команде всё же что-то пошло не так, то разрешить ситуацию поможет «разбор полетов». Он существует для того, чтобы «проговорить» ошибки, сделать выводы и внести правки, которые помогут улучшить работу в дальнейшем.

Выступая перед гостями и участниками молодёжного форума «Территория смыслов», Сергей Рязанский заявил, что «коллектив» важен абсолютно в любом деле, а не только в космических полетах

Добавим, в рамках форума «Территория смыслов» пройдут шесть тематических смен. Первая посвящена проектам платформы «Россия - страна возможностей». Кроме того, в программе смены по волонтерству, образованию, высоким технологиям, политике и экологии. Участниками форума станут до 6 тыс. человек. Он завершится 20 августа.

