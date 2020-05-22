Корпус ГКБ №50 для лечения COVID-19 начнет прием по профилю урология

Корпус городской клинической больницы (ГКБ) имени Спасокукоцкого департамента здравоохранения Москвы, ранее подготовленный для заразившихся коронавирусной инфекцией, начнет прием плановых пациентов по урологическому профилю. Об этом журналистам сообщил главный специалист уролог столичного Депздрава и министерства здравоохранения РФ Дмитрий Пушкарь.

По словам Пушкаря, соответствующее решение в пятницу одобрил мэр Москвы Сергей Собянин. Чиновник отметил, что решение принято в связи с улучшением ситуации с коронавирусом в городе.

«Наши специалисты готовы принимать пациентов урологического профиля, которые из-за эпидемии перенесли хирургические вмешательства. Нередко такие операции не терпят отлагательств, хотя многие из них и считаются плановыми», - добавил он.

