Корова с GPS-трекером больше не шпион
Госдума уточнила определение средств негласного получения информации.
Принятые в четверг законопроекты разъясняют понятие «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации». Это «приборы, системы, комплексы, устройства, специальные инструменты для проникновения в помещения и (или) на другие объекты и программное обеспечение для электронных вычислительных машин и других электронных устройств для доступа к информации, которые позволяют получать или накапливать информацию, составляющую личную, семейную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, без ведома ее обладателя». Статья 138.1 УК РФ о незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, предполагала штраф до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до четырех лет. По словам премьера Дмитрия Медведева, которые напоминает «Интерфакс», в зоне риска оказывались люди, использовавшие видеорегистраторы и даже радионяни.
До сей поры попытка приобрести какие-то гаджеты через интернет была сравнима с прогулкой по минному полю в силу невозможности предсказать, какие из вновь изобретенных электронных устройств спецслужбы сочтут шпионскими. Впрочем, и сейчас надо понимать, что жизнь не стоит на месте, и за ураганным развитием высоких технологий никакие законы просто не будут поспевать. На это обращал внимание в эфире НСН генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.
«Техника не стоит на месте, и такие устройства всё время будут развиваться. Будут появляться новые, вмонтированные в различного рода камуфляж, более миниатюрные, способные транслировать видео в интернет, позволяющие делиться записью с друзьями. Надо понимать, что век изменился, и сегодня всё равно будут появляться вещи, которые никаким образом законом не регламентированы».
Самое главное: сегодняшним решением Госдумы из-под действия соответствующих статей Уголовного кодекса и Кодекса административных правонарушений выводятся «находящиеся в свободном обороте приборы, системы, комплексы, устройства, инструменты бытового назначения, обладающие функциями аудиозаписи, видеозаписи, фотофиксации и (или) геолокации, с открыто расположенными на них органами управления». Определение, под которое подпадает любой смартфон, что уж говорить об очках с видеокамерой или GPS-трекерах.
С них-то, GPS-трекеров, все и началось. Пару лет назад курганский фермер заказал в интернет-магазине GPS-маячок для своей коровы, которая постоянно отбивалась от стада. Это стоило ему уголовного дела по обвинению в обороте шпионской техники. История дошла до президента Путина, который на пресс-конференции высказал недоумение. Только после этого преследование фермера прекратилось.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Путин назвал способ решения конфликта в Донбассе
- Двери «НАШЕСТВИЯ-2019» официально открыты
- Госдума ужесточила наказание за подделку документов
- Путин вновь приедет в пострадавшую от наводнения Иркутскую область
- Минздрав отказался от цели снизить число курильщиков к 2035 году