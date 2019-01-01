Корова с GPS-трекером больше не шпион

Принятые в четверг законопроекты разъясняют понятие «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации». Это «приборы, системы, комплексы, устройства, специальные инструменты для проникновения в помещения и (или) на другие объекты и программное обеспечение для электронных вычислительных машин и других электронных устройств для доступа к информации, которые позволяют получать или накапливать информацию, составляющую личную, семейную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, без ведома ее обладателя». Статья 138.1 УК РФ о незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, предполагала штраф до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до четырех лет. По словам премьера Дмитрия Медведева, которые напоминает «Интерфакс», в зоне риска оказывались люди, использовавшие видеорегистраторы и даже радионяни.

До сей поры попытка приобрести какие-то гаджеты через интернет была сравнима с прогулкой по минному полю в силу невозможности предсказать, какие из вновь изобретенных электронных устройств спецслужбы сочтут шпионскими. Впрочем, и сейчас надо понимать, что жизнь не стоит на месте, и за ураганным развитием высоких технологий никакие законы просто не будут поспевать. На это обращал внимание в эфире НСН генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.