Коронавирусные сертификаты запустили в Евросоюзе 1 июля

С 1 июля Евросоюз запускает COVID-сертификаты, которые упростят процесс передвижения граждан по территории стран, входящих в ЕС. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Отмечается, что теперь нет необходимости в проведении дополнительных тестирований, заполнении бумаг и прохождении карантина.

Сообщается, что сертификаты будут представлять собой QR-коды. Документ будет содержать необходимую информацию о том, что человек прошел вакцинацию, сдал ПЦР-тест или переболел и имеет антитела.

Также подчеркивается, что в дальнейшем в ЕС будут стремиться к сотрудничеству в этой области и с третьими странами.

Сертификаты будут выдаваться бесплатно, а их срок действия будет ограничен и составит 12 месяцев.

