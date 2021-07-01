Коронавирусные сертификаты запустили в Евросоюзе 1 июля
С 1 июля Евросоюз запускает COVID-сертификаты, которые упростят процесс передвижения граждан по территории стран, входящих в ЕС. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Отмечается, что теперь нет необходимости в проведении дополнительных тестирований, заполнении бумаг и прохождении карантина.
Сообщается, что сертификаты будут представлять собой QR-коды. Документ будет содержать необходимую информацию о том, что человек прошел вакцинацию, сдал ПЦР-тест или переболел и имеет антитела.
Также подчеркивается, что в дальнейшем в ЕС будут стремиться к сотрудничеству в этой области и с третьими странами.
Сертификаты будут выдаваться бесплатно, а их срок действия будет ограничен и составит 12 месяцев.
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