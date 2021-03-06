Королеве Великобритании подарили двух щенков корги

Пол, возраст и клички собак не сообщаются.

Известно, что за несколько недель пребывания в Виндзорском замке корги освоились. Сообщается, что королева в восторге от новых питомцев.

Это первые собаки венценосной особы, которые не являются потомками корги по кличке Сьюзан, подаренной тогда еще принцессе на 18-летие в 1944 году. Последний представитель собачьей династии умер в 2018 году - Уиспер было 12 лет, а Уиллоу усыпили позже в том же году.

В 2015 году Елизавета II решила не заводить новых питомцев, опасаясь, что они переживут ее, пишет Lenta.ru.

