Королеве Великобритании подарили двух щенков корги
У королевы Великобритании Елизаветы II появились два щенка корги. Собак ей подрали, чтобы глава британской монархии могла легче перенести семейный кризис, возникший на фоне болезни ее супруга принца Филиппа и разногласий с принцем Гарри и Меган Маркл. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источник.
Пол, возраст и клички собак не сообщаются.
Известно, что за несколько недель пребывания в Виндзорском замке корги освоились. Сообщается, что королева в восторге от новых питомцев.
Это первые собаки венценосной особы, которые не являются потомками корги по кличке Сьюзан, подаренной тогда еще принцессе на 18-летие в 1944 году. Последний представитель собачьей династии умер в 2018 году - Уиспер было 12 лет, а Уиллоу усыпили позже в том же году.
В 2015 году Елизавета II решила не заводить новых питомцев, опасаясь, что они переживут ее, пишет Lenta.ru.
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