Королеве Великобритании подарили двух щенков корги

У королевы Великобритании Елизаветы II появились два щенка корги. Собак ей подрали, чтобы глава британской монархии могла легче перенести семейный кризис, возникший на фоне болезни ее супруга принца Филиппа и разногласий с принцем Гарри и Меган Маркл. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источник.

В Великобритании усыпили последнего корги Елизаветы II

Пол, возраст и клички собак не сообщаются.

Известно, что за несколько недель пребывания в Виндзорском замке корги освоились. Сообщается, что королева в восторге от новых питомцев.

Это первые собаки венценосной особы, которые не являются потомками корги по кличке Сьюзан, подаренной тогда еще принцессе на 18-летие в 1944 году. Последний представитель собачьей династии умер в 2018 году - Уиспер было 12 лет, а Уиллоу усыпили позже в том же году.

В 2015 году Елизавета II решила не заводить новых питомцев, опасаясь, что они переживут ее, пишет Lenta.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:СобакиЕлизавета IIВеликобритания
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