Королева Елизавета II в девятый раз стала прабабушкой

Внучка королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Евгения стала мамой, сообщает The Sun.

Позже Британская королевская семья подтвердила информацию. Таким образом, королева Елизавета II стала прабабушкой в девятый раз.

Принцесса Евгения родила сына утром во вторник в Лондонской больнице Портленда. Муж Евгении, бизнесмен Джек Бруксбэнк, присутствовал при родах. Имя малыша пока не называется.



О грядущем пополнении в Британской королевской семье стало известно осенью прошлого года. В Twitter Букингемского дворца сообщалось, что «её Королевское Высочество принцесса Евгения и господин Джек Бруксбэнк» станут родителями в начале 2021 года.

