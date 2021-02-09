Королева Елизавета II в девятый раз стала прабабушкой
Внучка королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Евгения стала мамой, сообщает The Sun.
Позже Британская королевская семья подтвердила информацию. Таким образом, королева Елизавета II стала прабабушкой в девятый раз.
Принцесса Евгения родила сына утром во вторник в Лондонской больнице Портленда. Муж Евгении, бизнесмен Джек Бруксбэнк, присутствовал при родах. Имя малыша пока не называется.
О грядущем пополнении в Британской королевской семье стало известно осенью прошлого года. В Twitter Букингемского дворца сообщалось, что «её Королевское Высочество принцесса Евгения и господин Джек Бруксбэнк» станут родителями в начале 2021 года.
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