Коню на горельефе «Парад Победы» в Москве вернут голову

Лошади на горельефе «Парад Победы» на Красной площади восстановят голову. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службе столичного департамента культурного наследия.

Автор скульптуры, народный художник Владимир Суровцев сообщил, что форма головы уже изготавливается. Ее отольют в химкинской мастерской и вернут памятнику первоначальный облик.

Накануне горельеф с изображением маршалов Жукова и Рокоссовского испортили вандалы. Следствие устанавливает виновников, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

