Коню на горельефе «Парад Победы» в Москве вернут голову
14 декабря 202312:59
Лошади на горельефе «Парад Победы» на Красной площади восстановят голову. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службе столичного департамента культурного наследия.
Автор скульптуры, народный художник Владимир Суровцев сообщил, что форма головы уже изготавливается. Ее отольют в химкинской мастерской и вернут памятнику первоначальный облик.
Накануне горельеф с изображением маршалов Жукова и Рокоссовского испортили вандалы. Следствие устанавливает виновников, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Спикер Рады Стефанчук объяснил цитатой Бандеры стремление Украины попасть в ЕС
- Путин заявил, что нынешний курс рубля носит временный характер
- «Стреляют себе в ногу!»: Путин заявил, что Россия не отказывается от доллара
- Экономист Прикладова допустила, что турецкие яйца будут стоить ₽90 в России
- «Утрата суверенитета»: Путин назвал логичным решение Аргентины перейти на доллар
- Внешний госдолг России опустился до минимума с 2015 года
- В Красноярске суд арестовал экс-главу Березовского района Виктора Швецова
- Путин: В зоне спецоперации на Украине находятся 617 тысяч российских военных
- Спрос на билеты в Краснодар вырос в 3,5 раза
- Россия просит ЕЭК разрешить беспошлинный ввоз 1,2 млрд куриных яиц
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru