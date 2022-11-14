Концерт для раненых бойцов прошел в Главном госпитале войск Нацгвардии
«Уральское землячество» в Москве организовало концерт для раненых солдат в Главном военном клиническом госпитале войск Нацгвардии.
«Артисты исполнили народные и патриотические песни. Это хорошая реабилитация для пострадавших, а также духовная и психологическая поддержка ребят. Единство тех, кто был на сцене и находился в зале было видно. Несколько сотен зрителей не прекращали аплодировать. Люди должны чувствовать, что они не забыты, что они находились на решении важнейших военно-политических задач. Родители ребят благодарны, что так думают об их сыновьях, выполняющих важнейшее поручение родины. Договорились и в будущем продолжать работу», - сказал в эфире НСН президент Фонда региональных и общественных связей Александр Толкачев.
Заслуженная артистка России Ольга Четоева исполнила на концерте песню «Синий платочек», ставшую одним из символов Великой Отечественной войны.
«Все еще под большим волнением, происходило что-то неописуемое, очень важное, просто весь концерт на одном нерве, на одном дыхании», - поделилась эмоциями Четоева.
Руководство госпиталя вручило Александру Толкачеву благодарность за активное участие в концерте и его подготовку.
Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на территории Украины. 21 сентября в России прошла частичная мобилизации. В зону боевых действий по ее итогам должны направиться чуть больше 300 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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