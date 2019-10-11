Контрразведчика уволили из ФСБ за включённый смартфон

Подполковник контрразведки Михаил Самохин был уволен из ФСБ за включённый телефон в засекреченном помещении, пишет «Коммерсант».

Отмечается, что запрет пользования гаджетами с беспроводной связью на объектах ФСБ был ведён главой ведомства Александром Бортниковым в феврале 2016 года. Согласно нему сотрудники обязаны при входе в засекреченные служебные помещения сдавать смартфоны и оставлять только кнопочные телефоны без доступа к интернету. Подполковник нарушил запрет, в результате ему вынесли выговор и впоследствии не продлили контракт на дальнейшую службу.

Добавим, Самохин обжаловал решение в Московском гарнизонном военном суде, однако потерпел фиаско. Суд признал решение законным, а вину подполковника доказанной, так как он был ознакомлен с приказом о запрете смартфонов на службе.



