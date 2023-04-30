Контрактники отправилась для прохождения службы из единого пункта отбора в Москве​

Один из добровольцев рассказал, что берет пример со своих друзей, которые служат в зоне СВО.

«И желание у меня также помогать, к своим товарищам присоединиться», - сказал мужчина.

Единый пункт отбора расположен по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Туда приезжают добровольцы из разных регионов страны. Они могут пройти в центре все необходимые процедуры.

Для поступления на службу по контракту нужен паспорт, военный билет, а также диплом, свидетельство о браке и рождении детей при наличии. Перед отправкой в зону СВО бойцы проходят подготовку на полигонах в Московской области.

Волонтеры отметили, что жители столицы положительно относятся к информации о возможности контрактной службы.

