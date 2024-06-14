Конное гала-шоу пройдет в Подмосковье
Крупнейший конный фестиваль «Иваново поле» в шестой раз пройдет в Московской области, рассказали организаторы.
Кульминацией трехдневного мероприятия 21 июля станет конное гала-шоу, в котором примут участие больше 500 лошадей под управлением артистов из конных театров со всей России, среди которых театр Ларисы Луста, Hidalgo show team, Fairytale Horse, Кремлевская школа верховой езды и новые коллективы-звезды фестиваля.
На малом поле пройдут состязания по основным видам конного спорта - конкур, выездки, конное поло, драйвинг и другие. В выступлениях примут участие более 100 спортсменов.
Ранее стало известно, что первый ежегодный международный кинофестиваль «Антарес» пройдет в Сочи, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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