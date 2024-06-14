Фестиваль в поддержку животных из приютов стартует в Москве

Ежегодный благотворительный фестиваль WOOF в поддержку животных из приютов откроется 15 июня в московском общественном пространстве «Хлебозавод №9».

Как сообщили организаторы, более 90 собак и 190 кошек из местных приютов и области приедут в поисках новой семьи. Все животные привиты и стерилизованы, желающих забрать кого-то из питомцев к себе в семью просят принести паспорт: животные отдаются строго по договору ответственного содержания.

Кроме того, на фестивале будет открыт пункт сбора подарков для животных из приютов: можно принести корм, консервы, лакомства, амуницию, ветошь, игрушки, лотки и медикаменты. Всё это организаторы передадут приютам-участникам.

За 9 лет проведения фестиваля более 1300 животных из местных приютов обрели новых хозяев.

