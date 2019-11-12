Конкурс «Мой первый бизнес» и TikTok запустили совместный челлендж

Совместный челлендж запустили ведущая платформа для создания коротких видеороликов TikTok и международный конкурс для школьников «Мой первый бизнес» – один из флагманских проектов АНО «Россия – страна возможностей». Участникам конкурса предлагается творчески представить свою бизнес-идею или уже действующий проект.

Третий сезон конкурса «Мой первый бизнес» стартовал 5 ноября. Тогда же был дан старт челленджу, а сегодня на платформе TikTok заработала промо-страница, на которой все желающие могут ознакомиться с условиями участия в челлендже и узнать о самом конкурсе.

Пять участников, которые наиболее интересно представят свои проекты, TikTok наградит специальными призами – наручные часы с дополнительной функциональностью Apple Watch 5. Челлендж уже поддержали популярные TikTok-блогеры, а видео по хештегу #делайбизнес просмотрели уже более 10 миллионов человек. Регистрация на третий сезон конкурса «Мой первый бизнес» продлится по 6 декабря включительно. Итоги онлайн-этапа и его победители будут определены 10 декабря.

Лауреаты получат возможность пройти четырехмесячный бизнес-курс START UP, а также заработать дополнительные баллы для поступления в вузы. Победители продолжат взаимодействие с наставниками после завершения конкурса, смогут выиграть грант от партнера конкурса – «Фонда содействия инновациям», презентовать проект на масштабном фестивале CapFest, а также выиграть ценные призы.

