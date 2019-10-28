На конкурс «Лидеры России» пришли заявки из всех регионов

Третий сезон конкурса «Лидеры России» оказался богат на регистрацию заявок. Всего подано 233 830 анкет для участия. Об этом рассказал руководитель конкурса Алексей Комиссаров в связи с завершением 27 октября заявочного этапа.

Комиссаров отметил, что заявки направлялись из всех регионов Российской Федерации, а также 68 зарубежных стран. Как напоминает РЕН ТВ, в первом сезоне было зарегистрировано 199 заявок, во втором – 227 тысяч. Таким образом, на лицо существенный рост интереса к конкурсу.

Третий сезон флагманского проекта платформы «Россия – страна возможностей» поддержал президент РФ Владимир Путин 4 октября на заседании Наблюдательного совета АНО в Сочи в образовательном центре «Сириус».

Сегодня стартует дистанционный этап конкурса «Лидеры России». С понедельника в личных кабинетах открывается первый тест на проверку интеллектуальных способностей. На его выполнение отводится строго определённое время, однако конкурсанты могут сами выбрать, когда его пройти.

