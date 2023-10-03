Конкурс инновационных экологических проектов стартовал в Москве

Столичные власти объявили конкурс инновационных проектов «Зеленая Москва». Предприниматели могут предложить городу и большому бизнесу свои разработки в области экологии, переработки мусора и современных зелёных технологий.



Как сообщили в Департаменте предпринимательства и инновационного развития столицы, конкурс проводится совместно с Агентством инноваций Москвы. Представить партнерам конкурса (крупным российским компаниям) свои проекты можно по одному из семи направлений: «Переработка разных групп отходов», «Компостирование», «Безотходная и возобновляемая энергия», «Умные города», «Очистительное оборудование», «Сортировка отходов» и «5G технологии». Принять участие в «Зеленой Москве» могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в России. Приём конкурсных заявок завершится 8 октября. Публикация участников состоится 16 октября. После этого отобранные экспертами инновационные решения или прототипы получат возможность пройти пилотное тестирование на коммерческих и городских предприятиях, после чего могут быть внедрены.



Конкурс «Зеленая Москва» является одним из шести технологических конкурсов для инноваторов, которые столица проводит в этом году. Четыре из них уже завершены. Так на конкурс «Еда будущего», который проводился впервые, от технологических компаний было подано 309 заявок. 14 из них вышли в финал и теперь часть из них проводят практическую апробацию своих изобретений. Среди проектов-победителей, например, умная кухонная техника, распознающая блюдо по QR-коду. В целом, за два последних года аналогичные конкурсы охватили 27 разных сфер. По их итогам было реализовано более 240 пилотных тестирований.



В Департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы подчёркивают, что помимо конкурсов в городе действуют и другие инструменты поддержки передового бизнеса. Только в прошлом году в столице появилось три новых технопарка для десятков тысяч организаций. В январе этого года на территории инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы» открылся флагманский кластер «Ломоносов». Более 200 высокотехнологичных компаний разместились на базе особой экономической зоны «Технополис Москва», где для них до 2028 года до минимальных значений снижен налог на прибыль. Помимо этого, с 2022 года московские стартапы могут получить гранты в размере до двух миллионов рублей на компенсацию затрат в ходе испытаний.

