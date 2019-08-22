Конкурс для молодых учёных появится в рамках проекта «Россия – страна возможностей»
Президентская платформа «Россия – страна возможностей» с будущего года запускает в жизнь новый проект – конкурс для молодых специалистов научно- технологической сферы. Это следует из перечня поручений главы государства по итогам встречи Владимира Путина со студентами и аспирантами Уральского федерального университета имени Ельцина. Документ опубликован на сайте Кремля.
Как подчеркнул в связи с этим руководитель АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, продвижение молодых учёных, а также поддержка научных разработок в различных областях – одна из самых важных задач научно-образовательной политики страны.
Комиссаров напомнил, что президентская платформа уже организует конкурс управленцев «Лидеры России». Не менее актуальной, по его словам, станет задача по выявлению и продвижению лидеров науки и новых технологий. Ещё одно важное направление – профессиональна ориентация молодежи. В этом направлении АНО «Россия – страна возможностей» уже давно действует и имеет немалый опыт, подчеркнул Алексей Комиссаров.
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