Серия бесплатных лекций и мастер-классов для детей и подростков «Конкурентные среды для тех, кому не надоело учиться» стартует с 19 июня в год празднования 80-летия ВДНХ в павильоне «Умный город». Организатором мероприятия, которое было организовано в рамках проекта «Биржа торгов» выступил Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев сообщил, что здоровое соперничество присутствует во всех сферах жизни. Он отметил, что главной задачей в этом вопросе главное – как можно раньше научиться применять его с пользой.

«Важнейший навык, который необходимо воспитывать с детства – экономическая грамотность. Хорошо, когда человек с самых ранних лет понимает ценность труда, видит, как формируется правильное соперничество. На площадке проекта «Биржа торгов» запускаем серию мероприятий, которые помогут в формировании здоровых конкурентных отношений уже в тинейджерском возрасте. Сочетание лекций и интерактивов позволит усваивать материал в простой форме, а выбор интересных тем занятий, возможно, станет первым шагом на пути к выбору будущей профессии», - объяснил Дёгтев.

Проект «Конкурентные среды» будет проходить каждую среду с 14.00 до 17.00. Еженедельно успешные предприниматели, бизнес-консультанты, а также коучи будут делиться своим опытом и расскажут о том, как конкуренция повлияла на их профессиональный путь. Также они откроют секреты своего бизнеса.

Серия выступлений начнется с лекции эксперта в области туризма сети Intercontinental Сергея Митина. Он расскажет слушателям о конкуренции на рынке туризма, о том, как интернет повлиял на рынок туристических услуг, какие направления туризма сегодня существуют и пользуются наибольшей популярностью. Также слушатели смогут узнать о том, что интересного и нового сегодня Москва предлагает туристам.

Помимо этого, участники «Конкурентной среды» в рамках интерактива смогут почувствовать себя на месте туроператора и попробовать собрать наиболее конкурентоспособное предложение по туристическим пакетам.

Участие в мероприятии бесплатное по предварительной регистрации.

