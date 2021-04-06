Компетенции чемпионата ArtMasters войдут в программы ВУЗов

По итогам первого Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters принято решение интегрировать ряд его компетенций в образовательные программы ВУЗов. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на заседании наблюдательного совета чемпионата.

По словам министра, на базе трёх вызов сейчас разрабатываются программы по специальностям «художник по гриму», «композитор-аранжировщик» и «дизайнер смешанной реальности».

«Опыт, полученный на Чемпионате, может учитываться в рамках образовательных программ при формировании профессиональных компетенций выпускников», - отметил Фальков. Также было объявлено, что победители чемпионата ArtMasters получат определённые преимущества при поступлении в ВУЗ.

Как отметил председатель набсовета чемпионата, первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, первый сезон ArtMasters позволил создать множество творческих коллабораций, которые развиваются и после чемпионата.

«Самое главное в искусстве – это коллаборации. На мой взгляд, главная победа первого сезона ArtMasters – возникновение сотрудничества между режиссером и сценографом, художником по свету и по костюмам и многие другие творческие союзы, которые мы увидели на чемпионате», - добавил со своей стороны член набсовета, ректора ГИТИСа Григорий Заславский.

