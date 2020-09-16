Компания-владелец авто из ДТП с Ефремовым обжаловала приговор актёру

Компания-владелец микрофургона «Стоун-XXI», который попал в аварию с Михаилом Ефремовым, просит отменить приговор актеру и признать её потерпевшей стороной. Она обжаловала вердикт от 8 сентября в Пресненском суде Москвы, сообщает ТАСС.

Заслуженный артист России был признан виновным в совершении ДТП, в результате которого погиб другой водитель. Его приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима. Новый адвокат Ефремова намерен обжаловать приговор.

Погибший в аварии 67-летний Серей Захаров был водителем-курьером микрофургона, который перевозил морепродукты. Мужчина скончался в больнице от травм, полученных при столкновении с внедорожником Ефремова.

