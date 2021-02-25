Компания «РЖД» планирует назначить 60 дополнительных поездов на мартовские праздники
Компания «Российские железные дороги» намерена назначить назначить 60 дополнительных поездов на период с 5 по 8 марта, сообщает пресс-служба холдинга.
В мартовский праздничный период в компании ожидают роста числа поездок. Дополнительные поезда будут курсировать из Москвы в Санкт-Петербург, Белгород, Нижний Новгород, Смоленск, Курск, Чебоксары и в другие города.
В сообщении говорится, что в праздничные дни февраля для обеспечения спроса ОАО «РЖД» было назначено 54 дополнительных поезда. Самыми популярными стали поездки между Москвой и Нижним Новгородом, а также между Москвой и Санкт-Петербургом.
Ранее в России утвердили новые правила перевозки животных в поездах, сообщает РЕН ТВ. С сентября 2021 года крупных животных можно будет перевозить только в грузовых вагонах, а в купе или плацкарт разрешат брать только небольших питомцев.
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