Компания из Москвы помогла в ремонте самого старого моста во Владивостоке

Столичная компания-резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» поставила композитные материалы на основе углеволокна для реконструкции самого старого моста Владивостока. Об этом сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он отметил, что их применение позволило сократить затраты на ремонт и провести его в сжатые сроки.

«Нанотехнологический центр композитов» изготавливает материалы, которые широко используются при строительстве и реконструкции зданий и ремонте дорог. Продукция поставляется почти во все регионы страны.

«Продукция компании позволяет проводить работы без остановки эксплуатации зданий и сооружений в сжатые сроки и с затратами на 15–20% ниже, по сравнению со стоимостью традиционных методов», – рассказал Овчинский.

Как пояснил руководитель департамента продаж «Нанотехнологического центра композитов» Евгений Рафаилов, при реконструкции Казанского моста во Владивостоке, который был возведен в 1928 году, применена система внешнего армирования CarbonWrap.

По его словам, данная технология, предназначенная для усиления различных конструкций с помощью материалов из углеволокна, не требует использования громоздкой техники или спецоборудования.

Гендиректор особой экономической зоны столицы Геннадий Дегтев уточнил, что производство компании в Москве размещено на площади 12 тысяч квадратных метров и состоит из 13 цехов.

