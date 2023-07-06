Компания из Москвы помогла в ремонте самого старого моста во Владивостоке
Столичная компания-резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» поставила композитные материалы на основе углеволокна для реконструкции самого старого моста Владивостока. Об этом сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Он отметил, что их применение позволило сократить затраты на ремонт и провести его в сжатые сроки.
«Нанотехнологический центр композитов» изготавливает материалы, которые широко используются при строительстве и реконструкции зданий и ремонте дорог. Продукция поставляется почти во все регионы страны.
«Продукция компании позволяет проводить работы без остановки эксплуатации зданий и сооружений в сжатые сроки и с затратами на 15–20% ниже, по сравнению со стоимостью традиционных методов», – рассказал Овчинский.
Как пояснил руководитель департамента продаж «Нанотехнологического центра композитов» Евгений Рафаилов, при реконструкции Казанского моста во Владивостоке, который был возведен в 1928 году, применена система внешнего армирования CarbonWrap.
По его словам, данная технология, предназначенная для усиления различных конструкций с помощью материалов из углеволокна, не требует использования громоздкой техники или спецоборудования.
Гендиректор особой экономической зоны столицы Геннадий Дегтев уточнил, что производство компании в Москве размещено на площади 12 тысяч квадратных метров и состоит из 13 цехов.
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