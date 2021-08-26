Компания Booking получила штраф на 1,3 млрд рублей за монополизм

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) наложила на компанию-агрегатора в области бронирования отелей Booking.com B.V. (Нидерланды) штраф в размере 1,3 миллиарда рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Соответствующее сообщение размещено на сайте ФАС.

21 декабря 2020 года ФАС России закончила рассмотрение антимонопольного дела в отношении компании. Дело было заведено после обращения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России".

По данным ФАС, Booking до сих пор не выплатил оборотный штраф.

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Фото: fas.gov.ru
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