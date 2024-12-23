Компании Влада А4 задолжали более 2,5 млн рублей по налогам

Компании, учредителем которых является популярный блогер Влад А4 (Владислав Бумага), задолжали по налогам и страховым взносам свыше 2,5 млн рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные БИР-аналитик.

Отмечается, что у Бумаги нет собственных долгов по налогам либо заблокированных счетов. При этом некоторые из семи организаций, в которых блогер числится учредителем, имеют просроченные платежи.

Так, «Новая управляющая компания», в которой Влад А4 владеет 5% акций, не заплатила почти 1,453 млн рублей налогов и 927 тысяч страховым взносов. Данных о блокировке счетов организации нет. Также долг по налогам и взносам есть у ООО «Дпицца Северо-Восток», сумма задолженности — 35 тысяч рублей. Бумаге принадлежит 5% в фирме.

Кроме того, у компании «А4 Кидс Кузьминки», где блогер контролирует 25% акций, обнаружился долг по страховым взносам в размере 10,4 тысячи рублей. При этом ООО «Ачетыре», в котором Бумага владеет 100% акций, задолжало более 156 тысяч.

Ранее СМИ сообщили, что у лидера группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева обнаружили долг перед налоговой службой. Музыкант не выплатил 95 тысяч рублей, пишет RT.

