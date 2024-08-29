Компании стали привлекать молодых специалистов с помощью ESG-тенденций

В современных условиях кадрового голода компании при поиске молодых специалистов помимо выгодных условий стремятся выделиться соблюдением ESG-принципов, подразумевающих внедрение лучших управленческих, социальных и экологических практик. Согласно совместному исследованию аналитического центра НАФИ и «Ингосстраха», с 2022 года изменилось отношение молодого поколения к ESG-принципам, ожидаемым от работодателей.

Сейчас молодежь больше всего ценит социальную ответственность работодателей: заботу о здоровье и профессиональном развитии персонала, соблюдение прав и ответственности перед поставщиками и клиентами. И это не изменилось на протяжении двух последних лет (93% сегодня, 92% – в 2022 году).

В этом году сократилась численность тех молодых соискателей, для кого важны высокое качество корпоративного управления (с 89% до 86%). Доля тех, для кого значима экологическая ответственность работодателя, наоборот, выросла (80% сегодня против 74% два года назад).

Между высокой оплатой труда и хорошей репутацией компании в сфере социальной ответственности молодые россияне все чаще выбирают организацию с высокой социальной ответственностью (49%). При этом отказаться от более высокого дохода в пользу экологически ответственного работодателя готов каждый третий (35%).

Директор департамента маркетинга и коммуникаций «Ингосстраха» Юлия Глухова подчеркнула, что ее компания не только следит за ESG-тенденциями, но и активно следует им.

«Исследование, проведенное совместно с нашим партнером, показывает, что мы движемся в верном направлении, так как одной из наших задач является привлечение молодых талантливых кадров, которым важно, чтобы их работодатель соблюдал принципы экологического, социального и корпоративного управления», – отметила Глухова.

Опрос молодежи, проведенный аналитическим центром НАФИ по заказу «Ингосстраха» по всей России, проводился в августе 2024 года. Статистическая погрешность данных не превышает 3,1%.

