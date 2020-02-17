Компании Подмосковья примут участие в международной выставке «Молочная и мясная индустрия»

Более 20 подмосковных компаний-производителей примут участие в 18-ой международной выставке «Молочная и мясная индустрия - 2020». Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

Соответствующую информацию сайту сообщили в региональном Минсельхозпрод. Как заявил глава ведомства Андрей Разин компании смогут как представить свою продукцию, так и ознакомиться с технологиями промышленной переработки мяса и молока.

Выставка «Молочная и мясная индустрия» пройдет в Москве 18-21 февраля. В мероприятии примут участие около 200 производителей и поставщиков из 20 стран.

