Компании из Москвы приняли участие в крупном международном онлайн-кинорынке

Почти 340 проектов презентовали московские компании на международном онлайн-рынке аудиовизуального контента Key Buyers Event. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития со ссылкой на заммэра города Наталью Сергунину.

Мероприятие проводилось с 8 по 13 июня 2021 года на специально созданной цифровой платформе. Отмечается, что оно собрало 1,6 тысяч участников из десятков стран мира, объединив крупнейших игроков, включая Netflix, Apple, BBC Studios. Организаторами форума выступили компания «Роскино» при поддержке министерства культуры России и правительства Москвы.

По словам Сергуниной, 80 московских компаний представили потенциальным покупателям и партнерам 339 проектов – фильмы, сериалы и анимацию.

«Благодаря достигнутым на форуме соглашениям их увидят более чем в 20 странах - во Франции, Испании, США, Канаде, Швеции, Таиланде и других», - добавила она.

Так, «Союзмультфильм» объявил о заключении сразу трех сделок с международными партнерами - французским дистрибьютором Playbig, британскими компаниями Jetpack и Bill Melendez Productions (UK) Ltd. Совместный проект уже анонсировали кинокомпания «Централ Партнершип» и латиноамериканская студия BF Films, а официальный дистрибьютор контента ВГТРК «Совтелеэкспорт» подписал контракты с компанией из Франции и телеканалом Axess TV из Швеции.

