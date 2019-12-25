Коммунальщики поздравили москвичей с Новым годом угрозами
Государственное бюджетное учреждение Жилищник московского района Бибирево поздравило жителей стихами с угрозами. На дверях подъездов жилых домов размещено новогоднее послание от коммунальщиков, исполненное чёрного юмора.
«Новый год, Новый год!!! К вам электрик наш идёт,
Чтобы выключить Вам свет, ваших денег у нас нет.
Новый год, Новый год!!! К вам сантехник наш идёт.
Чтобы выключить вам воду, за задолженность по году».
Таким образом запугивает жителей Дед мороз, изображённый на поздравлении, и добавляет:
«Ты заглушку получил, что же теперь делать?
Расчитайся за долги , что б к «друзьям не бегать». (орфография и пунктуация оригинала).
В конце поздравления коммунальщики извиняются за шутку и просят оплатить услуги ЖКХ до 26 декабря.
Местные жители жалуются в соцсетях, что листовка наклеена прямо на двери. Ане на специальные стенды для информации. «Если не ошибаюсь, то именно сотрудники Жилищника должны следить за чистотой вверенной им территории - а происходит ровно наоборот!», - комментируют возмущённые жильцы.
В самом ГБУ Жилищник пока никак не прокомментировали ситуацию.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- На Украине возбудили дело из-за поезда Петербург—Симферополь
- Пилот разбившегося Су-57 ранее катапультировался из горящего Су-30
- Скончался бывший замначальника Генштаба ВС СССР Гареев
- Дацика арестовали за попытку переплыть границу с Эстонией
- Число раненых при аварийной посадке Ми-8 выросло вдвое