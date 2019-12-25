Коммунальщики поздравили москвичей с Новым годом угрозами

Государственное бюджетное учреждение Жилищник московского района Бибирево поздравило жителей стихами с угрозами. На дверях подъездов жилых домов размещено новогоднее послание от коммунальщиков, исполненное чёрного юмора.

«Новый год, Новый год!!! К вам электрик наш идёт,

Чтобы выключить Вам свет, ваших денег у нас нет.

Новый год, Новый год!!! К вам сантехник наш идёт.

Чтобы выключить вам воду, за задолженность по году».

Таким образом запугивает жителей Дед мороз, изображённый на поздравлении, и добавляет:

«Ты заглушку получил, что же теперь делать?

Расчитайся за долги , что б к «друзьям не бегать». (орфография и пунктуация оригинала).

В конце поздравления коммунальщики извиняются за шутку и просят оплатить услуги ЖКХ до 26 декабря.

Местные жители жалуются в соцсетях, что листовка наклеена прямо на двери. Ане на специальные стенды для информации. «Если не ошибаюсь, то именно сотрудники Жилищника должны следить за чистотой вверенной им территории - а происходит ровно наоборот!», - комментируют возмущённые жильцы.

В самом ГБУ Жилищник пока никак не прокомментировали ситуацию.

