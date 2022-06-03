Коммунальные службы Москвы оперативно ликвидируют последствия ливня

Городские службы Москвы оперативно реагируют на все заявки о скоплениях воды из-за дождя. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

«На улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток"», — отмечают в ведомстве.

Непогода сопровождается грозой и порывами ветра до 17 м/с, и столичные власти просят автомобилистов быть аккуратнее на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходов – быть внимательнее и не укрываться под деревьями.

Аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов находятся в режиме круглосуточного дежурства. Специалисты приняли меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли. Под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства.

По прогнозам метеорологов, дожди будут продолжаться в течение всего дня 3 июня.

