Комментатор Денис Казанский ушёл с канала «Матч ТВ»
Комментатор и телеведущий Денис Казанский заявил, что покидает «Матч ТВ» из-за желания расширить зону комфорта и попробовать себя на другом уровне, сообщает пресс-служба телеканала.
По его словам, решение он принял «руководствуясь исключительно внутренними ощущениями».
«Пожалуйста, не ищите кошку там, где её нет. Это решение никак не связано с финансовыми условиями работы или внутренними делами канала. Это было моё и только моё решение», - подчеркнул телеведущий.
Казанский поблагодарил «Матч ТВ» за то, что он помог ему «реализовать многие мечты и идеи». Также комментатор добавил, что в его жизни наступил момент, когда следует «бросить себе новый вызов для перехода на следующий этап в своем развитии».
Ранее Тина Канделаки покинула пост генерального продюсера «Матч ТВ» в связи с переходом на должность заместителя гендиректора «Газпром-медиа», сообщает Газета.ру.
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