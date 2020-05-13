Комитет Совфеда поддержал закон о дистанционном голосовании

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству принял решение поддержать закон о возможности голосования по почте и дистанционно. Об этом объявил председатель комитета Андрей Клишас. Таким образом, закон рекомендован к одобрению верхней палатой парламента, передает РИА Новости.

Клишас уточнил, что Совфед, скорее всего, 20 мая рассмотрит документ. Ранее сегодня Госдума приняла этот законопроект с поправками, в частности, о возможности голосовать на выборах и референдумах в электронном онлайн режиме. Соответствующий порядок будет определять Центризбирком.

