Комитет Совфеда поддержал закон о дистанционном голосовании
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству принял решение поддержать закон о возможности голосования по почте и дистанционно. Об этом объявил председатель комитета Андрей Клишас. Таким образом, закон рекомендован к одобрению верхней палатой парламента, передает РИА Новости.
Клишас уточнил, что Совфед, скорее всего, 20 мая рассмотрит документ. Ранее сегодня Госдума приняла этот законопроект с поправками, в частности, о возможности голосовать на выборах и референдумах в электронном онлайн режиме. Соответствующий порядок будет определять Центризбирком.
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