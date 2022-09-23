Комитет солдатских матерей: Повестка с датой явки на следующий день – незаконна

Член Контрольно-ревизионной комиссии Общероссийской общественной организации «Комитет солдатских матерей России» Александр Латынин в пресс-центре НСН призвал военных комиссаров соблюдать законодательство при проведении мобилизационных мероприятий.

«Повестка должна вручаться за трое суток, не меньше. В условиях сложившихся реалий мы видим, что она вручается за сутки, это неправильно. Это основание для обжалования самой повестки. Мы же понимаем, что будущему военнослужащему надо подготовиться, закончить дела с работой, какие-то домашние моменты. Отношение военных комиссаров должен быть на уровне, нужно соблюдать законодательство», - объяснил Латынин.

Ранее президент Союза адвокатов России, профессор, доктор юридических наук Игорь Трунов в пресс-центре НСН анонсировал открытие горячей линии по вопросам частичной мобилизации.

