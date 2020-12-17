Комитет Госдумы рекомендовал отклонить законопроект о такси

Евгений Москвичев заявил, что возглавляемый им комитет Госдумы по транспорту и строительству, рекомендовал нижней палате отклонить во втором чтении законопроект о такси, сообщает ТАСС.

Законопроект о регулировании таксомоторной деятельности рассматривается с 2018 года. После принятия документа в первом чтении, возникли вопросы по регулированию деятельности агрегаторов такси, а также о необходимости установки в автомобилях тахографов и таксометров.

Ранее российские агрегаторы такси «Везет», Gett, «Яндекс.Такси», «Ситимобил» и «Максим» заявили, что в законопроекте следует предусмотреть возможность работы в такси самозанятым, а также отказаться от ограничения количества автомобилей, которые используются в регионах.

