Комитет Госдумы рекомендовал отклонить законопроект о такси
Евгений Москвичев заявил, что возглавляемый им комитет Госдумы по транспорту и строительству, рекомендовал нижней палате отклонить во втором чтении законопроект о такси, сообщает ТАСС.
Законопроект о регулировании таксомоторной деятельности рассматривается с 2018 года. После принятия документа в первом чтении, возникли вопросы по регулированию деятельности агрегаторов такси, а также о необходимости установки в автомобилях тахографов и таксометров.
Ранее российские агрегаторы такси «Везет», Gett, «Яндекс.Такси», «Ситимобил» и «Максим» заявили, что в законопроекте следует предусмотреть возможность работы в такси самозанятым, а также отказаться от ограничения количества автомобилей, которые используются в регионах.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,8 млн+28 214 / сут.
Умерли
49 151+587 / сут.
Выздоровели
2,2 млн+26 440 / сут.
- Путин оценил качество онлайн-образования в России
- «Если что - сразу к нам». Лукашенко пригласил Папу Римского на лечение в Белоруссию
- Путин рассказал, как будет решаться проблема дистанционного образования
- Путин назвал расследование об отравлении Навального «легализацией американских спецслужб»
- Путин: Украине не удастся пересмотреть по Минские соглашения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru