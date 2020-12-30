Комиссия по защите прав проживающих в домах-интернатах создана в Москве

Департамент труда и социальной защите населения Москвы организовал комиссию, которая будет способствовать возвращению дееспособности проживающих в домах-интернатах. В пресс-службе ведомства отметили, что в комиссию вошли сотрудники профильного управление и специалисты из органов опеки и попечительства.

Кроме того, в комиссию войдут более 20 специалистов в сфере работы с людьми с ментальными особенностями, а также руководители психоневрологических интернатов и эксперты ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени Сербского».

Комиссия в ходе голосования приняла решение о недопустимости лишать воспитанников интернатов дееспособности по решению суда – такие дела можно будет подать в суд только после одобрения комиссии, добавили в пресс-службе.





