Комиссия Мосгордумы поддержала законопроект о закреплении в ТК РФ возможности дистанционной работы

Комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике одобрила законопроект о закреплении в Трудовом кодексе возможности работать дистанционной, внесённый в Госдуму её спикером Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Как сообщила председатель комиссии Людмила Гусева, они поддерживают законопроект и рекомендуют Мосгордуме принять его в первом чтении без поправок. В дальнейшем будет возможность улучшить документ ко второму чтению при помощи юристов, кадровиков и экономистов, добавила она.

По мнению Гусевой, этот законопроект важен, поскольку в будущем даст возможность устроиться на работу и тем, кто сегодня не может работать офлайн — многодетным семьям, инвалидам, пенсионерам.

Комиссия рекомендовала Мосгордуме отозвать свой законопроект по этой теме, поскольку он концептуально совпадает с уже предложенным документом.

