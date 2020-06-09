Комиссия МГД одобрила законопроект о штрафах за вовлечение несовершеннолетних в сниффинг

Комиссия Московской городской думы по безопасности, спорту и молодежной политике одобрила на своём заседании законопроект о штрафах до 10 тысяч рублей за вовлечение несовершеннолетних в сниффинг - разновидность токсикомании, когда вдыхают бытовой газ.

В столичный кодекс об административных правонарушениях предлагается внести соответствующую норму, сообщил председатель комиссии Кирилл Щитов. Согласно законопроекту, штраф за вовлечение несовершеннолетних в процесс вдыхания сжиженных углеводородных газов составит для граждан от 4 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 5 до 10 тысяч.

В случае установления вины родителей или законных представителей детей штраф для них составит 5 тысяч рублей. Столько же придётся заплатить учителям и другим лицам, на которых возложены обязанности по обучению и воспитанию несовершеннолетних.

По словам Щитова, особое внимание будет уделено профилактике данного явления, отмечает АГН «Москва». В городе должны появиться специальные программы противодействия сниффингу. Кроме того, эта тема должна быть включена в план работы городской антинаркотической комиссии.

