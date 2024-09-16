Комик Данила Поперечный обжаловал статус иноагента

Согласно данным, заседание назначено на 18 сентября в 10:10 мск. Ожидается беседа сторон.

Поперечный сейчас проживает за границей.

Минюст признал Поперечного иностранным агентом в июне. Отмечалось, что он, в частности, выступал против спецоперации на Украине и получал поддержку со стороны иностранных источников, передает «Радиоточка НСН».

