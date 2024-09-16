Комик Данила Поперечный обжаловал статус иноагента
16 сентября 202417:39
Комик Данила Поперечный (признан в России иностранным агентом) обжаловал в Замоскворецком суде Москвы статус иноагента. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Согласно данным, заседание назначено на 18 сентября в 10:10 мск. Ожидается беседа сторон.
Поперечный сейчас проживает за границей.
Минюст признал Поперечного иностранным агентом в июне. Отмечалось, что он, в частности, выступал против спецоперации на Украине и получал поддержку со стороны иностранных источников, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru