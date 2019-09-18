Колледжу Олега Табакова разрешили выдавать дипломы о высшем образовании

Учащиеся театрального колледжа Олега Табакова в Москве перейдут на пятилетнее обучение и будут получать дипломы о высшем образовании. Ранее окончившим колледж студентам приходилось идти в вуз, чтобы получить диплом.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на художественного руководителя колледжа Владимира Машкова, соответствующая инициатива была поддержана президентом РФ Владимиром Путиным. Отмечается, что в связи с этим в колледже изменится структура обучения, в частности, появятся новые предметы. Над новой программой в колледже работают уже 1,5 года.

По данным агентства, изначально система будет внедрятся в качестве эксперимента.

Московский театральный колледж Олега Табакова был открыт 10 лет назад. В него поступают школьники, окончившие 9 классов.



