Колледжу Олега Табакова разрешили выдавать дипломы о высшем образовании
Учащиеся театрального колледжа Олега Табакова в Москве перейдут на пятилетнее обучение и будут получать дипломы о высшем образовании. Ранее окончившим колледж студентам приходилось идти в вуз, чтобы получить диплом.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на художественного руководителя колледжа Владимира Машкова, соответствующая инициатива была поддержана президентом РФ Владимиром Путиным. Отмечается, что в связи с этим в колледже изменится структура обучения, в частности, появятся новые предметы. Над новой программой в колледже работают уже 1,5 года.
По данным агентства, изначально система будет внедрятся в качестве эксперимента.
Московский театральный колледж Олега Табакова был открыт 10 лет назад. В него поступают школьники, окончившие 9 классов.
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