Количество врачей в Москве за год увеличилось почти на 2 тысячи

Число врачей в Москве в прошлом году выросло почти на 2 тысячи человек по сравнению с предыдущим годом. Такие данные министерства здравоохранения публикует издание РБК. Как отмечается, российская столица показывает положительную динамику численности штата медиков в первичном звене (поликлиники).

По статистике Минздрава РФ, в Москве рост численности врачей составил 3,5% - 1 тысяча 822 специалиста. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в ближайшие годы в мегаполисе будет отремонтировано до 150 поликлиник. Работы организованы в контексте федеральной программы модернизации первичного звена здравоохранения.

В свою очередь, глава Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун рассказал, что в столичные поликлиники в 2020 году примут на работу ещё 500 узконаправленных специалистов-врачей. Уже сейчас появились открытые вакантные места.

