Количество получающих материнский капитал семей выросло в 3,5 раза
Количество семей, которые ежемесячно получают выплату за рождение второго ребенка за счет материнского капитала, выросло в 3,5 раза в 2019 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Счетную палату РФ.
По данным ведомства, за прошедший год число таких семей выросло до 122,57 тысяч.
Напомним, в Госдуму внесены поправки, связанные с использованием маткапитала. Сумму в размере 466 тыс. 617 рублей получат семьи, в которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлён первый ребёнок. За второго ребёнка полагается материнский капитал в размере 616 тыс. 617 рублей.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Двое умерших от коронавируса иранцев не контактировали с китайцами
- Китайских студентов вузов РФ переведут на дистанционное обучение
- В Сирии заявили о нападении на город Джебла
- В Майами мексиканца заподозрили в работе «русским агентом»
- Умер актер из фильмов «Гладиатор» и «Троя»