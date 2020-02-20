Количество получающих материнский капитал семей выросло в 3,5 раза

По данным ведомства, за прошедший год число таких семей выросло до 122,57 тысяч.

Напомним, в Госдуму внесены поправки, связанные с использованием маткапитала. Сумму в размере 466 тыс. 617 рублей получат семьи, в которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлён первый ребёнок. За второго ребёнка полагается материнский капитал в размере 616 тыс. 617 рублей.



