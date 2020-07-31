Кокорин и Мамаев явились на пересмотр приговора

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли в Мосгорсуд, где в пятницу состоится пересмотр приговора за участие в драках. Ранее кассационный суд принял во внимание доводы адвокатов о том, что при вынесении приговора спортсменам могли быть допущены нарушения, повлиявшие на исход дела. Им могут переквалифицировать статьи обвинения.

По словам Кокорина, они хотят справедливого решения, передаёт РЕН ТВ. Как отмечается в материале, оба прибыли в суд в хорошем настроении.

В октябре 2018 года Кокорин и Мамаев участвовали в двух конфликтах, устроив драку с водителем «Мерседеса» и с сотрудником Минпромторга Денисом Паком. Суд приговорил Кокорина к 1,5 годам колонии, Мамаева - к году и пяти месяцам колонии. Оба вышли по УДО в сентябре 2019 года и сыграли в матчах чемпионата России: Мамаев за ФК «Ростов», Кокорин – за «Сочи». Ожидается, что на днях Кокорин официально перейдёт в московский «Спартак».

