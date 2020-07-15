Когда полетим в Турцию, иск Голунова на пять миллионов, Норильск просит помощи

Москва и Анкара достигли соглашения о возобновлении полетов с 15 июля, - сообщили турецкие СМИ со ссылкой на заявление Министерства транспорта и связи своей страны.

Вместе с тем, российские авиакомпании пока не получали никаких уведомлений от Минтранса о возобновлении авиасообщения с Турцией, - сообщает ТАСС со ссылкой на представителей перевозчиков. В начале недели президент Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которых обсуждалось возобновление авиасообщения между двумя странами. И по их итогам глава российского государства дал профильным ведомствам поручения приступить к переговорам, - сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.





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