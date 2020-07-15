Когда полетим в Турцию, иск Голунова на пять миллионов, Норильск просит помощи
НСН о наиболее заметных события дня.
Москва и Анкара достигли соглашения о возобновлении полетов с 15 июля, - сообщили турецкие СМИ со ссылкой на заявление Министерства транспорта и связи своей страны.
Вместе с тем, российские авиакомпании пока не получали никаких уведомлений от Минтранса о возобновлении авиасообщения с Турцией, - сообщает ТАСС со ссылкой на представителей перевозчиков. В начале недели президент Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которых обсуждалось возобновление авиасообщения между двумя странами. И по их итогам глава российского государства дал профильным ведомствам поручения приступить к переговорам, - сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Пять миллионов хочет взыскать Иван Голунов с бывших полицейских, которые участвовали в его задержании.
О подаче соответствующего заявления в Следственный комитет он написал в соцсетях. По его словам, он внимательно изучил работу этих пятерых бывших сотрудников полиции за последние несколько лет, и пришел к выводу, что его дело было для них «явно не единственным опытом фальсификации доказательств». Их деятельность в органах МВД Иван Голунов называет «имитацией борьбы с наркотрафиком» и предполагает, что «зарплата явно была для них не основным источником дохода». Как пояснил его адвокат Сергей Бадамшин, гражданский иск подан из расчета взыскания по 1 млн рублей с каждого арестованного экс-полицейского. Если иск будет удовлетворен, деньги Голунов отдаст на благотворительность, - сказал адвокат.
Обвинение в превышении полномочий предъявлено заместителю гендиректора «Почты России».
Сергея Емельченкова подозревают в картельном сговоре. По этому же делу задержан владелец одной из компаний-поставщиков «Почты России». Емельченков отправлен под домашний арест. Такое решение вынес Чертановский районный суд Москвы. Сам обвиняемый своей вины не признал.
Норильск просит помощи в борьбе с коронавирусом.
Городские власти обратились к администрации Красноярского края с просьбой восполнить нехватку врачей и медперсонала. По словам мэра Норильска Рината Ахметчина, летом из города выехало около 60 тыс. человек, но число положительных тестов на коронавирус все равно растет. «В конце августа и начале сентября эти люди вернутся обратно. Готовиться к сезонному увеличению количества людей нужно уже сейчас», - заявил градоначальник.
США введут дополнительные санкции против «Северного потока–2» и «Турецкого потока».
Как заявил госсекретарь США Майкл Помпео, эти газопроводы «являются главными инструментами Кремля для эксплуатации и расширения зависимости Европы от российских энергоносителей», что в конечном итоге «подрывает трансатлантическую безопасность». При этом он заверил, что США всегда готовы помочь «европейским друзьям удовлетворить их энергетические потребности».
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