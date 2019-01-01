Ключевые объекты в Лужниках достроят к 2022 году

25 июня в Москве стартуют Чемпионат и Первенство России по художественной гимнастике. Тренировки спортсменок и соревнования пройдут в новом «Дворце гимнастики» в Лужниках, который 18 июня открыл мэр Москвы Сергей Собянин.

В настоящее время Лужниках продолжается реконструкция и строительство более десяти различных спортивных и инфраструктурных объектов. В этом году планируется ввести в эксплуатацию Дворец водных видов спорта. В 2020 году завершить работы по реконструкции зала «Дружба», в ледовом дворце «Кристалл» и теннисном центре, в 2021 году – построить центр единоборств, рассказал глава столичного Стройкомплекса Марат Хуснуллин.

«В результате мы фактически в 2020, частично – в 2021 году получим полностью реконструированный комплекс "Лужники". И мы считаем, что сегодня уже "Лужники" посещает порядка 4–4,5 млн посетителей в год, с окончанием строительства всех этих объектов считаем, что в "Лужниках" будет до 10 млн посетителей в год», – отметил Марат Хуснуллин.

Напомним, что на территории олимпийского комплекса уже функционирует стадион «Лужники», реконструкцию которого к Чемпионату мира по футболу-2018 провела компания «Мосинжпроект». Таким образом, в ближайшие годы «Лужники» станут одним из самых крупных и современных спортивных кластеров.

