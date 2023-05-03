Электросамокат наехал на ребенка в Москве
3 мая 202300:35
24-летний молодой человек, управляя электросамокатом, наехал ребенка в Москве, сообщает «РЕН ТВ.
Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что малыш гулял с мамой, когда на него налетело транспортное средство.
Мальчика госпитализировали.
Ранее в Москве самокат наехал на четырехлетнюю девочку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru