Электросамокат наехал на ребенка в Москве

24-летний молодой человек, управляя электросамокатом, наехал ребенка в Москве, сообщает «РЕН ТВ.

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Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что малыш гулял с мамой, когда на него налетело транспортное средство.

Мальчика госпитализировали.

Ранее в Москве самокат наехал на четырехлетнюю девочку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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