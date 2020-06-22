Клишас назвал главную проблему власти в России

Сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации, председатель комитета Совета федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас читает одной из главных пробелом политической системы страны излишнюю персонификацию. Как заявил он РБК, изменить такую ситуацию призваны, в частности, предложенные поправки в Основной закон.

По словам Клишаса, действующий президент Владимир Путин распределяет в этих поправках свои полномочия между органами власти. При этом, положение, которое даёт право главе государства баллотироваться снова, необходимо для стабилизации политической системы, уверен сопредседатель рабочей группы. Как утверждает Клишас, тем самым чиновников отвлекают от темы трансфера власти.

По словам сенатора, чиновники и политики «в некотором смысле должны свыкнуться с мыслью о том, что потом будет все то же, что президент может избираться снова, если граждане одобрят данные поправки в Конституцию.

