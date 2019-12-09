Климатическая зима придет в Москву на этой неделе

9 декабря 201912:45

Легкие морозы накроют столичный регион в середине текущей недели. Об этом в интервью ТАСС рассказал исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд.

С четверга, 12 декабря, ночью будут держать морозы в районе -2…-7 °С, днем температура так же будет ниже нуля, передает RT.

«Все-таки это уже зимний режим погоды», - констатировал синоптик.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СиноптикиПрогноз ПогодыМосква