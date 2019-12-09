Климатическая зима придет в Москву на этой неделе

НСН-Строительство Четыре радиальные линии московского метро могут продлить на 17 километров и 7 станций Уже стартовали работы по продлению Люблинско-Дмитровской линии до поселка Северный Также планируется продлить Калининско-Солнцевскую линию В планах - продление Сокольнической ветки в Новую Москву