Климатическая зима придет в Москву на этой неделе
9 декабря 201912:45
Легкие морозы накроют столичный регион в середине текущей недели. Об этом в интервью ТАСС рассказал исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд.
С четверга, 12 декабря, ночью будут держать морозы в районе -2…-7 °С, днем температура так же будет ниже нуля, передает RT.
«Все-таки это уже зимний режим погоды», - констатировал синоптик.
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ФОТО: pixabay.com
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