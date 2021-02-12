Китай запретил вещание канала BBC World News

Трансляцию телеканала BBC World News в Китае запретили из-за подрыва государственных интересов страны и нарушения требований по освещению событий.

«Поскольку канал не соответствует требованиям для вещания в Китае в качестве иностранного канала, BBC World News не может продолжать свою работу на территории КНР», — цитирует РИА Новости заявление главного управления радио и телевидения Китая.

Ведомство выявило ряд нарушений в связанных с Китаем репортажах телеканала.

Позже министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб прокомментировал ситуацию, назвав решение китайской стороны «неприемлемым ограничением свободы слова».

Ранее департамент информации китайского МИД потребовал от местного представительства ВВС публичных извинений за публикацию материалов о пандемии коронавируса, которые Китай посчитал недостоверными. По мнению дипведомства, телеканал распространяет связанные с политикой «фейки на основе идеологических предрассудков».

