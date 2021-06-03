Кириенко заявил, что лекции марафона «Новое знание» посмотрели более 70 млн раз
Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что количество просмотров лекций марафона «Новое знание» полностью опровергает мнение, что молодежь не готова к серьёзному материалу, сообщает ТАСС.
По его словам, школьники и студенты просмотрели длинные содержательные лекции более 70 миллионов раз.
Выступая на площадке Петербургского международного экономического форума Кириенко назвал чушью утверждения, что для поколение TikTok воспринимает только короткие видео длительностью до минуты и желательно с музыкой и танцами.
«Полуторачасовые сложные лекции учёных и специалистов ребята слушают с большим интересом», - резюмировал он.
Марафон «Новое знание» прошел 20-22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде, сообщает RT. Кириенко стал одним из спикеров, который выступил перед участниками в первый день мероприятия.
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