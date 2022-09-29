Кириенко: Россия направит 3,3 млрд рублей на поддержку Донбасса, Херсонщины и Запорожья

Он также добавил, что координационный комитет принял решение о сохранении в рамках конкурса президентских грантов отдельного направления, которое касается помощи жителям освобожденных территорий и беженцам.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий пройдет 30 сентября, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

