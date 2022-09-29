Кириенко: Россия направит 3,3 млрд рублей на поддержку Донбасса, Херсонщины и Запорожья
Россия направит 3,3 млрд рублей на поддержку Донбасса, Херсонщины и Запорожья. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, сообщает ТАСС.
По его словам, деньги пойдут на реализацию предложенных представителями этих регионов проектов развития.
Киреенко также отметил, что некоммерческие организации из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей смогут претендовать на президентские гранты после присоединения регионов к РФ.
Он также добавил, что координационный комитет принял решение о сохранении в рамках конкурса президентских грантов отдельного направления, которое касается помощи жителям освобожденных территорий и беженцам.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий пройдет 30 сентября, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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