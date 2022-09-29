Миронов: 30 сентября в Кремле будет оформлено вхождение новых регионов в состав РФ

В Кремле 30 сентября состоится подписание договоров о вхождении новых субъектов в состав РФ, заявил глава партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов в пресс-центре НСН.

«Завтра в Кремле состоится подписание договоров о вхождении новых субъектов Российской Федерации в состав РФ, в понедельник Госдума все это ратифицирует. С точки зрения продолжения спецоперации, на мой взгляд, имеет смысл переформатировать ее в контртеррористическую», - сказал он.

Избиркомы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подвели итоги референдумов. Их официальные итоги таковы: за вхождение в состав РФ в ДНР и ЛНР проголосовали 99,23% и 98,42% соответственно, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской области — 87,05%.

