Кинозал для слабовидящих оборудовали в Забайкальском крае

В одном из кинотеатров столицы края теперь доступно тифлокомментирование. По словам председателя регионального отделения Всероссийского общества слепых (ВОС) Светланы Богомазовой, слабовидящие жители Читы смогут посетить кинозал вместе с обычными зрителями, а недоступные для восприятия действия будет описывать специальный прибор.

Председатель ВОС отметила, что благодаря этому нивелируется чувство обособленности, обогащаются эмоциональная палитра и представление о внешнем мире.

Ранее компания Mattel выпустила слепую куклу Барби. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

