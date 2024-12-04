Кинозал для слабовидящих оборудовали в Забайкальском крае
Кинозал для слабовидящих посетителей оборудовали в Чите. Об этом сообщил официальный портал Забайкальского края.
В одном из кинотеатров столицы края теперь доступно тифлокомментирование. По словам председателя регионального отделения Всероссийского общества слепых (ВОС) Светланы Богомазовой, слабовидящие жители Читы смогут посетить кинозал вместе с обычными зрителями, а недоступные для восприятия действия будет описывать специальный прибор.
Председатель ВОС отметила, что благодаря этому нивелируется чувство обособленности, обогащаются эмоциональная палитра и представление о внешнем мире.
Ранее компания Mattel выпустила слепую куклу Барби. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru